Девушка сломала спину, скатившись на тюбинге с горы в Кемеровской области

Пострадавшая была доставлена в больницу, где медики диагностировали у неё серьёзный перелом.

Жительница Новокузнецка Кемеровской области получила серьёзные травмы при катании со склона в парке "Лесная республика". ЧП произошло на открытии горнолыжного сезона, сообщает Новокузнецк.ру.

Девушка, занимающаяся интернет-маркетингом, получила травму в начале января, после чего была доставлена в больницу, где медики диагностировали у неё серьёзный перелом.

Пострадавшая отметила, что до приезда скорой она несколько часов провела в пункте проката с сильными болями. Позже она обратилась в горадминистрацию, пожаловавшись на парк отдыха и призвав проверить его на соответствие требованиям безопасности.

Вскоре "Лесная республика" на некоторое время закрылась, но уже спустя день парк возобновил работу.