В Хабаровском крае ввели режим ЧС после обрушения сопки

Подобная мера не связана с какими-либо изменениями, а направлена на предотвращение последствий.

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края введён режим ЧС после обрушения части сопки в реку. Об этом РИА "Новости" рассказал глава района Андрей Маслов.

— Режим ЧС введён, но это связано не с какими-то изменениями, а для предотвращения последствий. Уровень воды у посёлка Чекунда поднимается на 1–1,5 сантиметра в сутки. В это время года уровень должен быть почти на четыре метра ниже, — отметил Маслов.

Напомним, часть сопки обрушилась в реку Бурею в Хабаровском крае и частично перекрыла её русло. Ранее местные СМИ посчитали причиной схода грунта падение метеорита. Однако учёные отмечают, что наиболее вероятной причиной стал оползень.