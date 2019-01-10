В Новосибирской области зафиксирован подземный толчок

Данное сейсмическое событие относится к разряду техногенных. Причина толчка не сообщается.

В 16 километрах северо-восточнее города Искитим Новосибирской области зафиксирован подземный толчок, который ощутили жители верхних этажей девятиэтажных домов. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Событие магнитудой 4,3 было зафиксировано в 14:01 по московскому времени 9 января.

— Данное сейсмическое событие относится к разряду техногенных. Пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Причины толчка не уточняются.