В Иркутской области умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина

Онкобольной мальчик из города Черемхова Иркутской области Владислав Шестаков, о помощи которому во время пресс-конференции просили президента РФ Владимира Путина, умер ночью 10 января. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Ранее сестра матери трёхлетнего малыша сообщила, что семья отказалась от планов по его транспортировке из-за крайне тяжёлого состояния.

В последние дни ребёнок был подключён к искусственной вентиляции лёгких. Он принимал сильные обезболивающие препараты, ему регулярно переливали кровь.

Напомним, 20 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал помочь перевезти на лечение трёхлетнего мальчика из Иркутской области Владислава Шестакова.

Вскоре в Минздраве Иркутской области заявили о том, что малыш может не перенести транспортировку в другую больницу.