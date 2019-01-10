На Камчатке объявили штормовое предупреждение

Населённым пунктам, расположенным на побережье, волнение ветра угрозы не представляет.

В акватории Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение из-за волн, высота которых может достигать десяти метров. Об этом сообщает гидрометцентр Камчатки.

— В пятницу утром в северо-западной части Тихого океана и на юге Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8–10 метров, 12 января в первой половине ночи явление распространится на центральную и северо-западную часть Берингова моря, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ветровое волнение не несёт угрозы для населённых пунктов, расположенных на побережье.

Шторм несёт угрозу лишь для судов низкого класса, которые не укрыты в бухтах. Экипажам рекомендуется укрыться в безопасных от непогоды местах. Руководителей компаний, чьи суда могут находиться в районе разгула стихии, призвали предпринять меры повышенной предосторожности.