В России набор для введения инсулина включили в льготный медицинский перечень

Читайте также

В России набор для введения инсулина включили в льготный медицинский перечень

16

Фото: © Pixabay

Амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы включены в перечень льготных изделий, предоставляемых по программе госгарантий. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина.

— ...Список медицинских изделий, бесплатно предоставляемых в рамках программы государственных гарантий, дополнен двумя позициями: "амбулаторный набор для введения инсулина", "резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы", — уточняется в сообщении.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу распределения субвенций на 2019 год в размере 31,367 миллиарда рублей на оказание услуг по обеспечению отдельных слоёв населения лекарствами.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×