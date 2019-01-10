Подрядчика космодрома Восточный обвинили в масштабном хищении

Руководитель компании Антон Новиков был задержан в аэропорту Шереметьево и заключён под стражу.

Гендиректора АО "Лео телеком", который выполнял подряд на космодроме Восточный в 2017 году, обвинили в хищении у Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры более 25,8 млн рублей, сообщает Благовещенский городской суд.

Из судебных материалов следует, что глава компании-подрядчика Антон Новиков обвиняется в том, что, используя служебное положение, с августа по декабрь 2017 года завладел 25,87 млн рублей, принадлежащими ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).

Новикова обвиняют по статье УК РФ "Особо крупное мошенничество", ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу.

— Новиков был задержан в международном аэропорту Шереметьево при попытке выезда во Вьетнам. Доказательств, подтверждающих доводы Новикова, что им был куплен обратный билет в Россию на январь 2019 года, в суд не представлено, — отмечает суд.

Суд посчитал, что обвиняемый может давить на своих подчинённых — свидетелей по делу, а также уничтожить или скрыть доказательства. Уточняется, что он препятствовал делопроизводству, уклонялся от явки на допросы.

Новиков арестован до 28 февраля.