Жена владельца Amazon может стать самой богатой женщиной в мире после развода

Супруга основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи после бракоразводного процесса может стать самой богатой женщиной на планете. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что состояние бизнесмена оценивается агентством в $137 миллиардов, в то время как Forbes оценивает его в $150 млрд. Пока что супруги никак не представили план по разделу финансовых активов.
Эксперты предполагают, что раздел пройдёт в равных долях. Таким образом, Маккензи получит состояние около $69 млрд, что позволит ей стать самой богатой женщиной на планете. В то же время, если она получит лишь один процент от доли мужа, она всё равно войдёт в число богатейших представительниц прекрасного пола.
Ранее Лайф рассказывал, что основатель компании Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос объявил о разводе со своей женой Маккензи. В браке они прожили 25 лет. При этом супруги останутся друзьями.
В беседе с Лайфом генеральный директор брачного агентства "Институт знакомств" Наталья Бурмакина посоветовала миллиардеру приехать в Сибирь и именно там выбрать себе жену.
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