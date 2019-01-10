Жена владельца Amazon может стать самой богатой женщиной в мире после развода

При этом, даже если она получит долю в один процент от состояния мужа, она всё равно сможет войти в список богатейших представительниц прекрасного пола.

Супруга основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи после бракоразводного процесса может стать самой богатой женщиной на планете. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что состояние бизнесмена оценивается агентством в $137 миллиардов, в то время как Forbes оценивает его в $150 млрд. Пока что супруги никак не представили план по разделу финансовых активов.

Эксперты предполагают, что раздел пройдёт в равных долях. Таким образом, Маккензи получит состояние около $69 млрд, что позволит ей стать самой богатой женщиной на планете. В то же время, если она получит лишь один процент от доли мужа, она всё равно войдёт в число богатейших представительниц прекрасного пола.

Ранее Лайф рассказывал, что основатель компании Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос объявил о разводе со своей женой Маккензи. В браке они прожили 25 лет. При этом супруги останутся друзьями.

В беседе с Лайфом генеральный директор брачного агентства "Институт знакомств" Наталья Бурмакина посоветовала миллиардеру приехать в Сибирь и именно там выбрать себе жену.