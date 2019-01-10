Акула напала на двух женщин на юго-востоке Австралии

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Акула напала на двух женщин на юго-востоке Австралии

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Другие отдыхающие на берегу помогли пострадавшим выбраться и вызвали спасателей.

Молодая девушка и 60-летняя женщина пережили нападение акулы на мелководье у берега острова Гамильтон в Уитсандей. Об этом сообщил портал 9News.

Хищник атаковал купающихся около 10:30 (02:30 по московскому времени), когда они были недалеко от берега. Другие отдыхающие помогли пострадавшим выбраться и вызвали спасателей. Женщины были госпитализированы. Сообщается, что полученные ими травмы не представляют опасности для жизни.

Пляжи острова закрыты для посещения, служба спасения на водах проверяет акваторию.

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