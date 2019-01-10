Провал века. В Якутии грабитель ювелирного магазина потерял добычу при побеге

Всего мужчине удалось украсть украшения на сумму 265 тысяч рублей, однако воспользоваться ими не получилось.

В якутском городе Нерюнгри подозреваемый в ограблении ювелирного магазина рассказал, что потерял все украденные украшения, когда убегал с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

О преступлении стало известно в ноябре 2018 года. Отмечается, что из магазина пропали украшения на сумму 265 тысяч рублей. В ходе расследования преступления был задержан 33-летний местный житель.

Он рассказал, что на преступление его подтолкнуло тяжёлое материальное положение. Придя в магазин, он увидел, что там никого нет, после чего похитил украшения и сбежал.

Однако сберечь добычу не получилось. В ходе побега он растерял всё украденное.

Сейчас ему грозит до шести лет тюрьмы.