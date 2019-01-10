Дружите на здоровье. Учёные назвали простой способ продлить жизнь

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона определила социальные факторы, которые оказывают влияние на продолжительность жизни и старение. Соответствующая статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учёные сделали вывод, что частые встречи с друзьями и родными влияют на продолжительность жизни и замедляют процесс старения.

Исследователи на протяжении четырёх лет наблюдали за жизнью 7304 мужчин и женщин в возрасте от 50 лет. В результате было установлено, что крепче оказалось здоровье у тех пожилых людей, которые уделяли больше внимания общению со своими близкими.

Более 73% людей с хорошим самочувствием не менее раза в неделю встречались с друзьями, ходили в спортзалы, театры, музеи и религиозные заведения, состояли в различных общественных организациях.

Исследователи полагают, что ведущие активную жизнь в пожилом возрасте люди осознают её значимость. Поэтому их здоровье не ухудшается, а сама жизнь приносит гораздо больше радости.