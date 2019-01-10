"Обсудить, как будем жить дальше". Рогозин готов принять главу NASA в России

Директор госкорпорации также сообщил о намерении пригласить потенциальных коммерческих заказчиков из США.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на отмену своего визита в США заявил о готовности принять директора NASA Джима Брайденстайна в ходе его очередной поездки в Россию.

— Я готов принять главу агентства Джима Брайденстайна в России, нам теперь придётся обсудить, как будем жить дальше. Мы также пригласим к себе наших потенциальных коммерческих заказчиков из США, — сказал он в интервью РБК.

Рогозин объяснил, что встретиться с американскими партнёрами в Вашингтоне уже не придётся, поэтому в ходе встречи в РФ можно будет сделать для них подробную презентацию. Он заверил, что "Роскосмосу" "теперь есть что им предложить".