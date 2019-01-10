В ДТП в Красноярском крае пострадали двое взрослых и четверо детей

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В ДТП в Красноярском крае пострадали двое взрослых и четверо детей

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Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

В момент аварии дети находились в специальных удерживающих устройствах, что помогло избежать серьёзных травм.

В результате ДТП в районе города Минусинска Красноярского края пострадало шесть человек, среди которых четверо детей в возрасте от шести до 12 лет. Об этом ТАСС сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что в результате столкновения ВАЗ-2114 и Lada Granta были госпитализированы двое взрослых.

В момент аварии дети находились в специальных удерживающих устройствах, что помогло избежать серьёзных травм.

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