В ДТП в Красноярском крае пострадали двое взрослых и четверо детей

В момент аварии дети находились в специальных удерживающих устройствах, что помогло избежать серьёзных травм.

В результате ДТП в районе города Минусинска Красноярского края пострадало шесть человек, среди которых четверо детей в возрасте от шести до 12 лет. Об этом ТАСС сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что в результате столкновения ВАЗ-2114 и Lada Granta были госпитализированы двое взрослых.

В момент аварии дети находились в специальных удерживающих устройствах, что помогло избежать серьёзных травм.