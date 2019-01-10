"Роскосмос" перенёс запуск на орбиту нового модуля МКС на 2020 год

Также стало известно о планах корпорации отправить к станции стыковочный и энергетический модули в 2022 году.

Запуск российского многофункционального лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС) перенесён с конца 2019-го на 2020 год. Об этом сообщил директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

— Мы планируем в начале 2020 года отправить туда многофункциональный лабораторный модуль, который расширит площадь рабочего места на российском сегменте, — сказал глава госкорпорации в интервью РБК.

Также Рогозин сообщил о планах отправить на околоземную орбиту ещё два отечественных модуля в 2022 году — стыковочный и энергетический.

Ранее сообщалось, что космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в мае 2019 года планируют выйти в открытый космос для подготовки российского сегмента МКС к приёму многофункционального лабораторного модуля. Ранее официально сообщалось, что запуск "Науки" запланирован на конец 2019 года.