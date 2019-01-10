В ДТП с маршруткой в Улан-Удэ пострадало пять человек

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В ДТП с маршруткой в Улан-Удэ пострадало пять человек

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Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В медицинское учреждение города для обследования была госпитализирована одна пассажирка.

В Улан-Удэ маршрутное такси врезалось в автомобиль ГАЗ-53, в результате чего пострадало пять человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Отмечается, что в момент аварии грузовик стоял на дороге. Водитель ГАЗа остановился, чтобы устранить причины поломки автомобиля.

Четырём пассажирам микроавтобуса Fiat Ducato была на месте оказана медицинская помощь. Одна пассажирка госпитализирована в медучреждение города для прохождения обследования.

Ранее Лайф рассказывал о ДТП в Красноярском крае, в результате которого пострадало шесть человек, четверо из которых — дети.

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