NASA продолжит отправлять астронавтов к МКС на российских "cоюзах"

По словам Рогозина, заявления американской стороны о планах летать к станции на своих кораблях "оказались несколько поспешными".

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил о намерении NASA продолжить отправлять своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) на российских кораблях "Союз".

— Сейчас мы имеем со стороны американских партнёров заявки на продолжение полётов их астронавтов нашими кораблями, — рассказал глава госкорпорации в интервью РБК.

Кроме того, по словам Рогозина, заявления американской стороны о том, что они в ближайшем будущем будут летать на околоземную орбиту на собственных кораблях, "оказались несколько поспешными".