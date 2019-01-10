NASA продолжит отправлять астронавтов к МКС на российских "cоюзах"

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NASA продолжит отправлять астронавтов к МКС на российских "cоюзах"

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Фото: © twitter.com/roscosmos

По словам Рогозина, заявления американской стороны о планах летать к станции на своих кораблях "оказались несколько поспешными".

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил о намерении NASA продолжить отправлять своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) на российских кораблях "Союз".

— Сейчас мы имеем со стороны американских партнёров заявки на продолжение полётов их астронавтов нашими кораблями, — рассказал глава госкорпорации в интервью РБК.

Кроме того, по словам Рогозина, заявления американской стороны о том, что они в ближайшем будущем будут летать на околоземную орбиту на собственных кораблях, "оказались несколько поспешными".

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