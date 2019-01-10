Тело женщины пролежало все новогодние праздники в квартире в центре Москвы

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Тело женщины пролежало все новогодние праздники в квартире в центре Москвы

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Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

Тело женщины все новогодние праздники пролежало в одной из квартир в центре столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, тело женщины 1967 года рождения было обнаружено в квартире на Семёновской набережной. Следов насильственной смерти не найдено.

— На момент обнаружения женщина была мертва около 10 дней, — говорит собеседник агентства.

Сейчас по данному факту начата проверка, следователи выясняют обстоятельства смерти москвички.

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