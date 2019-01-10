Минздрав поможет онкобольным детям, заразившимся гепатитом С в Приамурье

Самому младшему из малышей — всего полгода, и из-за вируса ему не могут пересадить костный мозг.

Минздрав России поможет маленьким пациентам с онкологией, которые были заражены гепатитом С во время лечения в гематологическом отделении Амурской областной детской больницы в Благовещенске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Федеральный Минздрав окажет помощь в индивидуальном лечении онкобольных детей, у которых был выявлен вирус гепатита С, — приводятся на сайте слова губернатора Приамурья Василия Орлова.

Напомним, что в 2018 году в больнице Благовещенска Амурской области 26 детей заразились гепатитом С. Самому младшему из малышей — всего полгода, из-за вируса ему не могут пересадить костный мозг, без которого он не выживет.

По факту заведено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на один год.