Военный спутник сошёл с орбиты под контролем ВКС России

Воздушно-космические силы РФ подтвердили, что отечественный военный спутник предупреждения о ракетном нападении "Космос-2430" 5 января был планово сведён с орбиты. Объект сгорел в плотных слоях атмосферы на высоте около 100 километров над Атлантическим океаном.
— 5 января в 9:48 мск российский космический аппарат военного назначения "Космос-2430" планово сведён с орбиты, — уточнили в командовании ВКС.
Satellite (Russian military Kosmos 2430 https://t.co/8DhLuOQlUC ) fireball spotted over New Zealand on 5 January 2019— Domenico Calia (@CaliaDomenico) 6 января 2019 г.
Credit video : Sue Buncehttps://t.co/LrLKOiAJjN pic.twitter.com/H64CJ3r95n
"Космос-2430" был запущен в 2007 году, а в 2012 году выведен из состава российской орбитальной группировки военного назначения, поскольку выработал свой ресурс. Отмечается, что схождение списанного аппарата с орбиты происходило под контролем дежурных сил Космических войск ВКС России.
Ранее сообщалось, что спутник "Космос-2430" предупреждения о ракетном нападении "Око" сошёл с орбиты и сгорел в земной атмосфере.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени