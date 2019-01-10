Военный спутник сошёл с орбиты под контролем ВКС России

В 2012 году аппарат был выведен из состава орбитальной группировки, поскольку выработал свой ресурс.

Воздушно-космические силы РФ подтвердили, что отечественный военный спутник предупреждения о ракетном нападении "Космос-2430" 5 января был планово сведён с орбиты. Объект сгорел в плотных слоях атмосферы на высоте около 100 километров над Атлантическим океаном.

— 5 января в 9:48 мск российский космический аппарат военного назначения "Космос-2430" планово сведён с орбиты, — уточнили в командовании ВКС.

Satellite (Russian military Kosmos 2430 https://t.co/8DhLuOQlUC ) fireball spotted over New Zealand on 5 January 2019

Credit video : Sue Buncehttps://t.co/LrLKOiAJjN pic.twitter.com/H64CJ3r95n — Domenico Calia (@CaliaDomenico) 6 января 2019 г.

"Космос-2430" был запущен в 2007 году, а в 2012 году выведен из состава российской орбитальной группировки военного назначения, поскольку выработал свой ресурс. Отмечается, что схождение списанного аппарата с орбиты происходило под контролем дежурных сил Космических войск ВКС России.

Ранее сообщалось, что спутник "Космос-2430" предупреждения о ракетном нападении "Око" сошёл с орбиты и сгорел в земной атмосфере.