Лайнер МС-21 может остаться без импортных материалов для крыла из-за санкций США

Вариантов решить эту проблему не так уж и много: либо покупать китайские детали, а они в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда что-то похожее создадут российские предприятия.

Американские ограничительные меры в отношении Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и "Ростеха" привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла самолёта МС-21, который разрабатывается в России. Об этом сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на источники в отрасли.

По данным СМИ, запуск машины в серию может задержаться на несколько лет. Компоненты для воздушного судна шли из США и Японии (американская промышленная компания Hexcel и японская Toray Industries).

Как отмечает другой собеседник газеты, запас компонентов, который остался в России, рассчитан на шесть самолётов и вариантов решить эту проблему не так много: либо покупать китайские композиты, а они в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда что-то похожее создадут российские предприятия.

Выпуск деталей может освоить Елабужский завод композитных изделий или "композитный дивизион" "Росатома". Однако в обоих случаях нужно будет провести конструкторские работы, а они так или иначе приведут к задержке старта серийного производства МС-21.

В "Ростехе" же эту проблему назвали надуманной и сообщили о наличии надёжных зарубежных поставщиков, а также собственных разработок.