Горело семь тысяч квадратов. СК завёл дело после пожара на заводе под Оренбургом

После масштабного пожара на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области возбудили уголовное дело. Оно расследуется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Об этом сообщает СК РФ.
— Следователями изъяты записи с камер наблюдения. Изучаются списки работников, допрашиваются свидетели, — говорится в "Твиттере" ведомства.
Общая площадь пожара составила семь тысяч квадратных метров. В СКР отмечают, что пожар начался из-за сушильной печи цеха.
Следователи подтвердили, что никто не погиб и не пострадал.
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