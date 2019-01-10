Горело семь тысяч квадратов. СК завёл дело после пожара на заводе под Оренбургом

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Горело семь тысяч квадратов. СК завёл дело после пожара на заводе под Оренбургом

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Фото: © VK/Оренбургское региональное телевидение (ОРТ)

Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.

После масштабного пожара на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области возбудили уголовное дело. Оно расследуется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Об этом сообщает СК РФ.

— Следователями изъяты записи с камер наблюдения. Изучаются списки работников, допрашиваются свидетели, — говорится в "Твиттере" ведомства.

Общая площадь пожара составила семь тысяч квадратных метров. В СКР отмечают, что пожар начался из-за сушильной печи цеха.

Следователи подтвердили, что никто не погиб и не пострадал.

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