Ким Чен Ын пригласил Си Цзиньпина в Пхеньян

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Пекин пригласил китайского лидера Си Цзиньпина посетить Пхеньян с официальным визитом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что председатель КНР пообещал нанести ответный визит в Северную Корею. Точные сроки предстоящей поездки пока не называются.
Визит Ким Чен Ына в Пекин состоялся с 7 по 10 января по приглашению руководителя Китая Си Цзиньпина. Переговоры состоялись вечером 8 января, и 9-го северокорейский лидер покинул КНР.
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