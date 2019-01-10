Родители уехали на рыбалку. 5-летняя девочка погибла при пожаре под Волгоградом

Пятилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в посёлке Восьмое Марта Ленинского района Волгоградской области. Как сообщает местный портал v1.ru, родители заперли ребёнка дома и уехали.
Ребёнок, по данным регионального СУ СКР, не мог покинуть дом. Останки малышки обнаружили после разбора завалов. Следователям родители девочки сообщили, что ушли в лес за дровами и оставили её дома одну, но представители ведомства выяснили, что, по предварительным данным, супруги уехали на рыбалку.
Пятилетняя девочка воспитывалась матерью и отчимом.
— 37-летняя мать ранее была лишена родительских прав на двух старших детей. Семья на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла, — говорится в сообщении СКР.
Дом, где находилась девочка, выгорел полностью. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.
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