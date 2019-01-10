Родители уехали на рыбалку. 5-летняя девочка погибла при пожаре под Волгоградом

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Родители уехали на рыбалку. 5-летняя девочка погибла при пожаре под Волгоградом

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Фото: © Flickr / Savage Freedom

Мать и отчим ребёнка сообщили следователям, что ушли в лес за дровами, но следователи установили другую версию произошедшего. Известно, что шанса спастись у девочки не было — она была заперта в доме.

Пятилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в посёлке Восьмое Марта Ленинского района Волгоградской области. Как сообщает местный портал v1.ru, родители заперли ребёнка дома и уехали.

Ребёнок, по данным регионального СУ СКР, не мог покинуть дом. Останки малышки обнаружили после разбора завалов. Следователям родители девочки сообщили, что ушли в лес за дровами и оставили её дома одну, но представители ведомства выяснили, что, по предварительным данным, супруги уехали на рыбалку.

Пятилетняя девочка воспитывалась матерью и отчимом.

— 37-летняя мать ранее была лишена родительских прав на двух старших детей. Семья на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла, — говорится в сообщении СКР.

Дом, где находилась девочка, выгорел полностью. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

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