Операция "Зайка" отменяется. В РФ могут запретить высаживать детей-безбилетников

Отмечается, что возможное принятие законопроекта не освободит родителей от компенсации стоимости проезда и оплаты штрафа.

В Министерстве транспорта РФ обсуждают возможность ввести полный запрет высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Об этом говорится в ответном письме главы ведомства Евгения Дитриха на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина.

По словам министра, соответствующий законопроект был внесён в Правительство РФ. В документе, в частности, предлагается запретить выгонять "зайца", не достигшего 16-летнего возраста, из транспорта, если это поставит под угрозу его жизнь или здоровье.

Уполномоченный по защите прав ребёнка Анна Кузнецова призвала изменить проект федерального закона таким образом, чтобы детей-безбилетников до 16 лет нельзя было высадить из транспорта ни при каких обстоятельствах. При этом подчёркивается, что введение запрета высаживать маленьких "зайцев" не освободит их родителей от компенсации стоимости проезда и оплаты штрафа.