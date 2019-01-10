Рогозин сравнил мем "Прости нас, Юра!" с "юродивыми воплями"

Против "Роскосмоса" ведётся информационная война, проявляющаяся в насмешках со стороны общества над позициями России в космосе. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью с РБК.
— Любая наша неудача, авария вызывает мощный общественный резонанс и порой гипертрофированную реакцию по типу "Шеф, всё пропало!", а иногда и юродивые вопли: "Прости нас, Юра!", — сказал Рогозин.
По его словам, у зарубежных коллег тоже случаются аварии, но никто из-за этого не впадает в истерику, и вместо этого ведётся работа над ошибками. Помимо этого, Рогозин посоветовал Генпрокуратуре и Счётной палате РФ "действовать, а не рассказывать обывателю, как всё у других плохо".
Ранее в NASA сообщили об отмене готовившегося визита Дмитрия Рогозина в США.
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