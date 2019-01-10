Не допускать голода. Москвичам рассказали, как вернуть форму после праздников

Специалисты рекомендуют есть как можно больше овощей и не забывать о физических нагрузках.

Врачи рекомендуют москвичам отказаться от обильных ужинов и вернуть распорядок дня, чтобы восстановить форму после праздников. Об этом сообщила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с агентством "Москва".

— Не допускайте сильного чувства голода, чтобы потом не переедать. Откажитесь от обильных поздних ужинов и еды на ночь. Приём пищи должен быть регулярным, не менее трёх основных приёмов пищи, — сказала Стародубова.

По её словам, за полтора-два часа до сна можно выпить йогурт или поесть творожок. Из-за стола нужно вставать с лёгким чувством голода, не торопиться во время приёма пищи и не есть на бегу.

Стародубова также отметила, что нужно есть на 400 граммов овощей в день больше, употребление соли уменьшить до одной чайной ложки в день и избегать употребления быстрых углеводов, таких как кондитерские изделия, выпечка и сладкие напитки.

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