Спрятал тело в сугробе. Житель Челябинской области застрелил бизнесмена

Житель Челябинской области застрелил местного бизнесмена, когда тот катался на снегоходе по лесу. Чтобы избавиться от тела, подозреваемый закопал предпринимателя в сугробе, а его транспорт поджёг. Об этом сообщило Следственное управление СКР по региону.

Убийство произошло 5 января в лесу около посёлка Тыелга Миасского городского округа. Оперативникам удалось задержать подозреваемого, им оказался 49-летний житель города Карабаша.

По версии следствия, бизнесмен катался на снегоходе, когда встретил жителя Карабаша. Тот ставил волчьи капканы. Между двумя мужчинами произошёл конфликт, так как подозреваемый считал, что предприниматель поджёг его охотничий дом. В итоге он выстрелил в бизнесмена, после чего избавился от тела жертвы.

Сейчас мужчина арестован.