Москвичей научат, как не загреметь к психиатру после праздников

Ожидается, что по итогам беседы станет понятнее, кому из собравшихся требуются консультации со специалистом.

Жителям и гостям Москвы 17 января в парке "Зарядье" расскажут, как сохранить психологическое здоровье, выйдя на работу после праздников. Лекцию проведёт психолог и завотделением психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева Никита Чернов.

На встрече врач поднимет тему распорядка дня, отдыха и распределения внимания между разными делами в течение рабочих часов. Также психолог объяснит, как чередовать умственную и физическую активность, а также какую роль играет сон для психологического здоровья.

— Ситуация каждого человека специфична. Безответственно было бы пытаться дать совет, подходящий всем и всегда, — приводятся слова Чернова на сайте столичного мэра.

Врач отметил, что участники во время лекции смогут задавать вопросы, а по итогам беседы станет понятнее, кому из них требуются консультации с психологом. Лекция "Как сохранить психологическое здоровье в мегаполисе" пройдёт в павильоне "Заповедное посольство" в 19:00. Для участия необходимо зарегистрироваться заранее.