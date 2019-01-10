ОАК не будет отказываться от композитов в крыле МС-21, несмотря на санкции

В компании считают, что США используют санкции как метод конкурентного давления.

"Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК) не планирует отказываться от применения композитов в создании крыла самолёта МС-21, несмотря на санкции со стороны США.

— От использования композиционных материалов в конструкции крыла самолёта МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться, — заверили в ОАК.

Ранее СМИ сообщали, что американские санкции привели к прекращению поставок в Россию материалов для крыла самолёта. Отмечалось, что производитель теперь рассматривает несколько вариантов действий, в том числе замену композитов на металл.

— После включения "Аэрокомпозита" в санкционные списки мы начали процедуру обжалования этого решения. Подобные решения — это использование санкционной риторики в конкурентной борьбе в высокотехнологичных отраслях, — считают в ОАК.

МС-21 — это российский проект среднемагистрального самолёта. Его первые поставки запланированы на 2019 год.