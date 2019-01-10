Подарили собаку-спасаку. Сотрудники МЧС посетили малыша, найденного под завалами

Ребёнка достали из-под завалов спустя сутки после трагедии, малыш помог спасателям себя отыскать — громко плакал.

Сотрудники МЧС России навестили 10-месячного Ваню, которого они спасли после обрушения дома в Магнитогорске. Малышу подарили мягкую игрушку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отца ребёнка Евгения.

— Я сам нахожусь в Магнитогорске, созваниваюсь с супругой. Да, вчера приходили спасатели в больницу, навещали Ванечку, подарили ему мягкую игрушку, — сказал он.

По его словам, в этом месяце он также планирует поехать к сыну и остаться там вместе с супругой. Говоря о состоянии малыша, мужчина отметил, что оно "стабильное, без изменений, ухудшения, слава богу, нет".

Как уже сообщал Лайф, Ваню достали из-под завалов спустя сутки после трагедии. Малыш помог спасателям себя отыскать — громко плакал.

Напомним, трагедия в доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошла 31 декабря. По последней информации, погибло 39 человек.