Подарили собаку-спасаку. Сотрудники МЧС посетили малыша, найденного под завалами

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Подарили собаку-спасаку. Сотрудники МЧС посетили малыша, найденного под завалами

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Ребёнка достали из-под завалов спустя сутки после трагедии, малыш помог спасателям себя отыскать — громко плакал.

Сотрудники МЧС России навестили 10-месячного Ваню, которого они спасли после обрушения дома в Магнитогорске. Малышу подарили мягкую игрушку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отца ребёнка Евгения.

<p>10-месячный Ваня и его мама. Фото: © РИА &#34;Новости&#34; / Алексей Филиппов</p>

— Я сам нахожусь в Магнитогорске, созваниваюсь с супругой. Да, вчера приходили спасатели в больницу, навещали Ванечку, подарили ему мягкую игрушку, — сказал он.

<p>Фото: © <a href="https://www.1tv.ru/news/2019-01-09/358448-spasateli_navestili_v_bolnitse_vanyu_fokina_kotorogo_oni_vyzvolili_iz_pod_zavalov_doma_v_magnitogorske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank">Первый канал</a>.</p>

По его словам, в этом месяце он также планирует поехать к сыну и остаться там вместе с супругой. Говоря о состоянии малыша, мужчина отметил, что оно "стабильное, без изменений, ухудшения, слава богу, нет".

Как уже сообщал Лайф, Ваню достали из-под завалов спустя сутки после трагедии. Малыш помог спасателям себя отыскать — громко плакал.

Напомним, трагедия в доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошла 31 декабря. По последней информации, погибло 39 человек.

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