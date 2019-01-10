Уфимский сценарий? В Омске фельдшер скорой обвинила двух коллег в изнасиловании

Пострадавшая обратилась в полицию спустя почти неделю после произошедшего — 7 января.

В Омске 40-летняя женщина — фельдшер скорой заявила, что двое коллег изнасиловали её во время дежурства 1 января. В пресс-службе областного СКР сообщили о начале проверки по данному факту.

Как пишет ТАСС, медработник обратилась в полицию спустя почти неделю после произошедшего — 7 января. По словам женщины, врачи надругались над ней во время дежурства в комнате отдыха. В каком именно медучреждении Омска случился инцидент, не уточняется.

В конце октября большой резонанс вызвало групповое изнасилование девушки-дознавателя из Уфы. Обвиняемыми по делу проходят трое высокопоставленных полицейских. По словам пострадавшей, три офицера надругались над ней прямо на рабочем месте. Правоохранители были уволены и сейчас находятся под арестом.