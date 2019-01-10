Пришлось извиняться. В Уфе работники морга выдали семье умершего не его тело

Ошибка на следующий же день была исправлена, а работников дисциплинарно наказали.

В Уфе сотрудники больничного морга случайно выдали родственникам умершего тело другого человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минздрава Башкирии.

— Персоналом патологоанатомического отделения одной из больниц родственникам умершего был выдан труп другого человека. На следующий день данный факт был обнаружен заведующим отделением, — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что ошибку на следующий же день исправили, а работников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее Лайф рассказывал, что в столичном онкоцентре Блохина нашли неопознанные тела.