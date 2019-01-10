Движение перекрыто. Тоннель в московском Тушине затопило после провала грунта

Тоннель в московском районе Тушино затопило после провала грунта. Как сообщает ТАСС, движение перекрыто. На месте работают оперативные службы.
По данным агентства, провал грунта произошёл в шлюзе № 8 канала имени Москвы на склоне. Его площадь составляет 50 квадратных метров.
Машин в момент ЧП в тоннеле не было. Вода также затопила и подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы.
На место прибыло руководство тушинского подразделения ФГУП "Канал имени Москвы".
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