СМИ узнали о планах Сбербанка и ВТБ создать новую авиакомпанию на базе Utair

В кредитных организациях сомневаются, что перевозчик сможет расплатиться по своим долговым обязательствам.

Сбербанк и ВТБ рассматривают возможность покупки авиакомпании Utair для создания на её базе нового регионального авиаперевозчика. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в госбанках и воздушной компании.

По словам собеседников издания, UTair могут забрать путём конвертации долга перед Сбербанком в акции. Другим вариантом использования UTair в проекте создания новой региональной авиакомпании может стать заключение с ним соглашения о перевозках, что было бы предпочтительнее для сторон.

Отмечается, что на Сбербанк приходится более половины всей суммы задолженности UTair. В госбанках сомневаются, что авиакомпания сможет расплатиться по своим обязательствам. Так, 20 декабря 2018 года она допустила дефолт, не перечислив своим кредиторам около 1 млрд рублей по одному из синдицированных займов. Руководство UTair также попросило о реструктуризации долгов синдикат, в который входит Сбербанк.

Ранее сообщалось, что госбанки по поручению Правительства РФ работают над созданием авиакомпании для региональных перевозок.