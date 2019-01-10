Без косточки, но с Е300. Эксперты поведали о находке в банке с маслинами

"Росконтроль" проверил шесть популярных образцов с российских прилавков на качество и безопасность.

В лабораторию "Росконтроля" отправились маслины без косточки шести торговых марок: Bonduelle, ITLV, Maestro de oliva, Iberica, SOL NEGRO, "Грядка удачи/Наша семья". Эксперты определили, что все шесть баночек объединяет одно нарушение: в составе был обнаружен компонент, не заявленный на упаковке. И хотя речь идёт о безобидной аскорбиновой кислоте (Е300), которую производитель использовал в качестве антиокислителя, всё равно приятного мало: покупатель имеет право знать, за что платит деньги.

— Технический регламент требует обязательного указания в составе любых пищевых добавок, как, впрочем, и добавленных с целью обогащения витаминов, — комментирует специалист "Росконтроля" Елена Менячихина.

Второе замечание от экспертов касалось количества самих маслин в каждой банке. ГОСТ требует, чтобы массовая доля плодов была не менее 50%, однако производители допускали и 45%, и 41%, а лидером антирейтинга по этому показателю оказался Bonduelle. Массовая доля плодов в этом образце составляет всего 37%.

Но есть и хорошие новости: с безопасностью проверенных маслин точно всё в порядке. Эксперты не обнаружили в банках токсичных веществ, пестицидов, бензойной и сорбиновой кислоты.

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