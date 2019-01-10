ЦОДД порекомендовал объезжать Тушинский тоннель из-за работы городских служб

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ЦОДД порекомендовал объезжать Тушинский тоннель из-за работы городских служб

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Фото: © РИА "Новости" / Илья Питалев

Специалисты Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) порекомендовали объезжать тоннель в Тушине из-за работы городских служб. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.

— В Тушинском тоннеле работают городские службы. Съезд в сторону улицы Свободы перекрыт. Объезжайте! — говорится в сообщении.

Напомним, что тоннель в московском районе Тушино затопило после провала грунта. На место выехало руководство тушинского подразделения ФГУП "Канал имени Москвы".

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