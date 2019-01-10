"Связь с космосом в головах". В Крыму высмеяли план прохода судов ВСУ в Азов

По мнению Ганжары, поступающие из Киева заявления, которые полностью противоречат реальной действительности, можно объяснить только так.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с Лайфом "беспроигрышный" план прохода украинских кораблей в Азовское море через Керченский пролив — с помощью "фиксации из космоса" западными союзниками. По его мнению, данные заявления можно объяснить "особой связью с космосом в головах" президента Украины Петра Порошенко и представителей ВСУ.

— Украинским военным может помочь только связь с космосом. Причём особая связь с космосом, в которой я лично уже неоднократно подозревал представителей украинской армии, исходя из их заявлений, которые противоречат реальной действительности абсолютно полностью, — подчеркнул парламентарий.

Ганжара назвал сутью данного заявления попытку организации очередной провокации, чтобы спровоцировать Россию и из этого извлечь какие-то выгоды для себя. Собеседник Лайфа уверен, что Киев преследует определённую цель — в очередной раз очернить Москву на международной арене.

— Я убеждён, что никакой поддержки иностранных государств в проведении такой провокации Украина не найдёт, здесь действительно речь идёт о пустых заявлениях. Сложно представить, какими силами будет эта провокация осуществляться, — отметил депутат и напомнил о существовании сильного могучего российского флота.

Ранее бывший замглавы Генштаба Военно-морских сил Незалежной генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что "фиксация из космоса" западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти в Азовское море через Керченский пролив.