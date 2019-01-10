Mercedes назвала российские цены на топовый внедорожник GLE

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Mercedes назвала российские цены на топовый внедорожник GLE

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Фото: © mercedes-benz.ru

Компания Mercedes-Benz озвучила цены на внедорожник GLE нового поколения в модификации 400 d. Ценник доступен на сайте компании.

По информации пресс-центра немецкого бренда, минимальная стоимость внедорожника Mercedes-Benz GLE составит 5 970 000 рублей.

Говоря о характеристиках, можно отметить, что под капотом будет установлен рядный турбированный двигатель мощностью до 330 л. с. Сообщается, что разгон автомобиля от 0 до 100 км/ч занимает 5,8 секунды, а максимальная скорость — 240 км/ч.

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