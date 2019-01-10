Жительница Омской области убила новорождённую дочь

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Жительница Омской области убила новорождённую дочь

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Фото: © Pixabay

Женщина самостоятельно родила девочку, которая умерла от увечий, несовместимых с жизнью.

Многодетная жительница села в Омской области убила новорождённую дочь. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

— Подозреваемая, имеющая трёх несовершеннолетних детей, у себя дома самостоятельно родила жизнеспособную девочку, которой причинила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в отношении 33-летней жительницы села Новоуральское Павлоградского района возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка".

Ранее Лайф рассказывал о жительнице Омска, которая подарила новорождённую дочь незнакомке из Санкт-Петербурга.

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