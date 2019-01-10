Украинский депутат назвал реформы в стране "циничными экспериментами над людьми"

Александр Вилкул заявил, что в стране лучше не стало, хотя реформы и должны вести "к неуклонному улучшению качества жизни простых" граждан Украины.

Кандидат на пост президента Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул в интервью изданию "Сегодня" раскритиковал проводимые в стране реформы.

— Это не реформы, это циничные эксперименты над людьми, — заявил депутат.

Вилкул отметил, что главной целью реформ должно быть неуклонное улучшение качества жизни простых украинцев.

— А что происходит сейчас? Спросите у наших граждан. Лучше не стало, — сказал Вилкул.

Депутат упомянул медицинскую реформу 2018 года. В обнародованном Министерством здравоохранения Украины списке услуг, которые граждане смогут получить в рамках гарантированного бесплатного пакета, — лишь базовые анализы и манипуляции. Так, например, ежегодная флюорография теперь доступна лишь пациентам из "группы риска".

Ранее Лайф писал о том, как США реформируют украинскую образовательную систему.