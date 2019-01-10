Смыли в унитаз матрас. Дом в Петербурге затопило из-за засора в канализации

Во время новогодних праздников петербургским коммунальщикам пришлось доставать из трубы жилого дома полутораметровый матрас. Необычная авария произошла в здании 35/28 по Загребскому бульвару. Об этом сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

4 января жильцы многоэтажки сообщили о затоплении подвала нечистотами. К месту ЧП прибыла аварийная бригада, которая быстро обнаружила "виновника" прорыва трубы.

— Причиной подтопления стал засор в канализационной трубе диаметром 300 мм. Оказалось, что там застрял матрас от подростковой кровати длиной примерно 1,5 метра, — рассказали в "Водоканале".

Спустя некоторое время специалистам удалось вытащить крупногабаритный мусор из трубы и устранить последствия аварии. В предприятии напомнили, что канализация и мусоропровод — разные вещи, поэтому попадание в трубы посторонних вещей приводит к засорам и авариям. Кто именно спустил детский матрас в унитаз, не сообщается.