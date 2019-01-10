В России увеличили размер возрастной надбавки к пенсии

Также трудоспособные неработающие граждане могут получить доплату в 1,2 тысячи рублей по уходу за пожилым человеком.

В новом году россияне, которым исполнилось 80 лет, будут получать надбавку к пенсии в размере 5334 рублей — на 400 рублей больше, чем в 2018-м. Об этом пишет РГ со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.

Отмечается, что рост размера возрастной надбавки не распространяется на ряд категорий россиян — тех, кто получает социальную пенсию, выплаты по потере кормильца, а также по инвалидности I группы. При этом трудоспособные неработающие граждане РФ могут получить доплату в 1,2 тысячи рублей по уходу за пенсионером. Им также будет начисляться страховой стаж и 1,8 пенсионного балла за каждый год ухода за пожилым.

Напомним, с 1 января страховые выплаты неработающим пенсионерам увеличились на 7,05%, средний размер пенсии в стране составил 15,4 тысячи рублей в месяц.