Товарооборот между Россией и Китаем впервые превысил $100 млрд

В середине декабря 2018 года товарооборот России и Китая превысил 100 млрд долларов, заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн. Его слова цитирует РИА "Новости".
По словам Гао Фэна, Россия находится на первом месте среди основных торговых партнёров Китая по уровню роста товарооборота. Показатель в 100 млрд долларов политик назвал "историческим рекордом".
Гао Фэн отметил, что Пекин готов и дальше прилагать всевозможные усилия для развития китайско-российских отношений.
Как ранее писал Лайф, товарооборот России и Китая за январь — ноябрь 2018 года вырос на 27,8%.
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