Собянин поручил создать штаб по ликвидации подтопления Тушинского тоннеля

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать штаб в связи с подтоплением Тушинского тоннеля на северо-западе столицы. Возглавил его заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Так Тушинский тоннель выглядит сейчас. На месте все городские службы. Также там находятся Глава ГИБДД Москвы В.Коваленко и руководитель ЦОДД В.Юрьев. pic.twitter.com/Dgqf2DK9II— ЦОДД (@gucodd) January 10, 2019
— Оперативные службы ликвидируют последствия разлива воды с сооружения канала имени Москвы. По поручению мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина создан оперативный штаб, — приводит слова Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Выезд из Тушинского тоннеля в сторону центра ограничен до трёх полос. pic.twitter.com/ywpILujm2C— ЦОДД (@gucodd) January 10, 2019
ЦОДД сообщает, что выезд из тоннеля в сторону центра ограничен до трёх полос. Движение с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе перекрыто. Все городские службы работают на месте инцидента.
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