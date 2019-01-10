Собянин поручил создать штаб по ликвидации подтопления Тушинского тоннеля

Читайте также

Собянин поручил создать штаб по ликвидации подтопления Тушинского тоннеля

660
В районе ЧП ограничено движение транспорта. Там находятся представители всех служб города.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать штаб в связи с подтоплением Тушинского тоннеля на северо-западе столицы. Возглавил его заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

— Оперативные службы ликвидируют последствия разлива воды с сооружения канала имени Москвы. По поручению мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина создан оперативный штаб, — приводит слова Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

ЦОДД сообщает, что выезд из тоннеля в сторону центра ограничен до трёх полос. Движение с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе перекрыто. Все городские службы работают на месте инцидента.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×