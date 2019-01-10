Под Калининградом отец с ножом потребовал, чтобы сын-подросток вернул подарки

За нетрезвую выходку бывший глава семейства теперь может попасть на долгое время в тюрьму.

В одну из дежурных частей Калининградской области обратилась 33-летняя женщина, сообщив, что её бывший супруг угрожает ножом несовершеннолетнему сыну. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регионального управления МВД России.

Правоохранители выяснили, что 39-летний мужчина пришёл в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал с бывшей женой. В ходе ссоры подозреваемый потребовал от 13-летнего сына вернуть все подаренные ему мобильные телефоны. Подросток ответил отказом, после чего мужчина схватил нож и стал угрожать сыну убийством.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее Лайф писал про жительницу Пензенской области, которая напала с ножом на шестилетнего сына и нанесла ему не менее девяти ударов в спину.