Назвали шаверму шаурмой? В Петербурге мужчина избил троих в очереди за фастфудом

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Назвали шаверму шаурмой? В Петербурге мужчина избил троих в очереди за фастфудом

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Примечательно, что вся потасовка заканчивается тем, что нападавший жмёт руку одному из избитых гостей.

Посетители круглосуточного кафе в Санкт-Петербурге подрались в очереди за шаурмой. Запись с камер видеонаблюдения появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, что пятеро гостей заведения стоят в очереди у кассы. В какой-то момент начинается драка: один из мужчин бьёт другого в лицо, и тот падает на пол. В конфликт вступают ещё двое посетителей. Зачинщик драки укладывает всех на пол, затем берёт стул и начинает избивать им всех гостей заведения.

Когда мужчина успокоился, он пожал руку одному из избитых гостей.

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