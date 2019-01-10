НАТО заявило о готовности к диалогу с Москвой по ДРСМД

Хотя ранее генсек альянса пригрозил российской стороне "проблемами", если та не "вернётся к соблюдению" договора о ликвидации ракет.

Североатлантический альянс настроен на поддержание диалога с Россией по любым вопросам, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По крайней мере, об этом заявил помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес.

— Мы должны продолжать диалог в формате Совета Россия — НАТО и на других площадках по всем вопросам, в том числе по теме ДРСМД, — цитирует его слова ТАСС.

Помощник генсекретаря отметил, что новое заседание Совета Россия — НАТО состоится в самое ближайшее время.

Напомним, в декабре 2018 года США дали России 60-дневный срок на "возвращение к исполнению своих обязательств" по соглашению. В российском МИД в ответ заверили, что Россия соблюдает все положения ДРСМД.