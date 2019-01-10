Российским школьникам могут запретить брать еду из дома

Также в школах страны вскоре может быть введён полный запрет на посуду из алюминия.

В России учащимся вскоре может быть запрещено приносить в школы приготовленную дома еду. Подобная норма включена в проект об организации питания детей. Документ разработан Роспотребнадзором.

В документе также прописан полный запрет на использование алюминиевой посуды. Кроме того, новые правила и нормы допускают продажу кислородных коктейлей в школьных столовых. Их можно будет покупать лишь при назначении врачом-педиатром и только под присмотром сотрудника школьного медкабинета.

Проект затрагивает широкий спектр вопросов: в нём прописаны и максимальная толщина омлетов — четыре сантиметра, и длительность варки сосисок — не менее пяти минут. Кроме того, поварам хотят разрешить раскладывать еду в одноразовые тарелки при условии использования посуды действительно один раз.

Для нарезанных бутербродов будет установлен срок хранения один час. Их нельзя будет держать в холодильниках до следующего дня. Дежурить в столовых смогут лишь учащиеся старше 12 лет.