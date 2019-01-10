"Мы не заигрались?" Дима Билан объяснил свои слова о цензуре на эстраде

Певец считает, что некоторые артисты чувствуют себя слишком свободно и в их творчестве много откровенности.

Заслуженный артист РФ Дима Билан объяснил поклонникам, почему, по его мнению, необходимо создать институты для оценки качества творчества современных исполнителей. Об этом он написал в своём "инстаграме".

— Я лишь говорю о том, что есть что-то очень тревожное во всей этой вседозволенности, которая лезет отовсюду, и мы уже перестали отличать чёрное от белого и наоборот! Где дно выставляется поверхностью и наоборот... Мы не заигрались? — написал Билан.

По его словам, в творчестве "что-то должно оставаться внутри", но на сегодняшний день много крайностей и излишней откровенности.

Напомним, певец Дима Билан предложил ввести цензуру на эстраде, "чтобы не сваливаться в треш".