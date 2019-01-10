Известный певец прямо со сцены плюнул в лицо ребёнку — видео

Свой поступок он объяснил древним казахским обычаем: якобы со слюной талант передаётся от человека к человеку.

Популярный казахстанский певец Торегали Тореали на концерте в Астане плюнул в лицо мальчику, вышедшему на сцену с цветами. Шокирующее видео опубликовал в своём "Инстаграме" сам исполнитель.

На кадрах видно, как певец подводит мальчика к себе поближе, после чего берёт его за челюсть и плюёт в рот. После Тореали забирает у ребёнка букет. Когда мальчик разворачивается, чтобы уйти со сцены, певец пинает его под зад. Издание отмечает, что та же участь постигла ещё одного малолетнего поклонника исполнителя.

— У нас в ауле всегда так делали. Хоть и обещал себе не говорить ничего лишнего на сцене, всё равно продолжаю это делать, — прокомментировал Тореали со сцены.

В зале на поступки исполнителя отреагировали бурными аплодисментами и овациями. А вот пользователи Сети остались недовольны поведением певца. Они обвинили Тореали в невоспитанности и недоумевали, зачем пинать детей.

Издание 365Info.kz.отмечает, что у древних казахов существовал обычай. Согласно поверьям, некоторые люди, например ораторы, могли плевать в рот детям. Казахи верили, что вместе со слюной ребёнку передаётся талант человека.